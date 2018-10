Morte de jovem pela PM provoca manifestação com confronto no Cajuru

Da Redação Bem Paraná com sites

Amigos e familiares do jovem Ruhan Luiz Machado fazem, desde o fim da tarde desta terça-feira (23) uma manfiestação contra a morte do rapaz. Ele morreu supostamente em um confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira. O ato reuniu dezenas de pessoas no Cajuru na Rua Trindade.

O protesto é contra a versão da polícia de que o jovem teria sido morto ao reagir a uma abordagem. Os policias disseram que o jovem disparou contra os policiais, mas a família diz que ele jamais se envolveu com o crime e que a morte não tem justificativa.

Durante o protesto, foram queimados pneus na rua e houve confronto com o Batalhão de Choque. O protesto não terminou de tarde e seguiu pela noite, ainda com queima de pneus. Diversas viaturas da Pm foram para o local. Manifestantes bloqueram ruas no bairro e chegaram a atirar pedras nos policiais. Um ônibus da Linha Trindade chegou a ser apedrejado e teve as janelas quebradas.

A corregedoria da PM deve investigar o caso.