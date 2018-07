Mortes em decorrência da gripe chegam a 60 casos no Paraná, mostra boletim da saúde

Da Redação Bem Paraná com sites

O novo boletim da gripe divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira (18), mostra que já são 60 as mortes em decorrência da gripe no Paraná desde o começo do ano. O novo boletim traz 11 mortes a mais em relação ao boletim anterior, do dia 11 de julho.

Os sintomas da doença incluem febre alta (acima de 38°), dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse. Quando há suspeita de influenza, deve-se procurar os serviços de saúde para avaliação médica e início oportuno do tratamento com antiviral específico. A pessoa nunca deve se automedicar.

Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou em 27 de abril e foi encerrada em 22 de junho. No Paraná, a campanha terminou com a aplicação de mais de 2,8 milhões de doses de vacina entre os grupos alvos da campanha, que incluíam crianças entre seis meses e 4 anos completos, trabalhadores da saúde, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), idosos (acima de 60 anos), população indígena, professores (ensino público e privado) e pessoas com doenças crônicas.



Após o encerramento da campanha, a Secretaria de Estado da Saúde recomendou aos municípios que disponibilizassem as doses remanescentes da vacina à população em geral. O último levantamento indica que entre os grupos prioritários, a cobertura vacinal chegou a 92,3% no Estado, acima da média nacional, de 83%.