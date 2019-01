Mortes suspeitas de macacos aumenta atenção; Paranaguá intensifica vacinação

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde investiga um local em Antonina em que foram encontrados três macacos mortos e uma carcaça mais antiga, diante da possibilidade de que os animais tenham morrido por causa da febre amarela. Ainda não se pode afirmar se eles morreram por causa da doença. Os técnicos colheram material para fazer os exames necessários e enviaram as amostras para a Fiocruz/Paraná. Em função do pedido de urgência na identificação da causa da morte dos animais, acredita-se que os resultados possam estar prontos em uma semana.

De acordo com a médica veterinária Ivana Belmonte, do Centro de Vigilância Ambiental de Saúde, a Secretaria da Saúde também entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Turismo, recomendando o controle total dos parques e áreas de mata próximas a Antonina e em todo o Litoral. Ela reforça que só podem entrar na mata pessoas que foram vacinadas. No caso de agravamento da situação, a recomendação é de fechamento dos parques.

A Secretaria da Saúde já havia feito alerta sobre a iminência da ocorrência de casos de febre amarela na região, por ser muito próxima da divisa com o Estado de São Paulo. O Estado vizinho já registrou casos da doença, inclusive com mortes. “Agora, o importante é convocar a população para tomar a vacina, disponível em todas as unidades de saúde do Paraná”, destaca o superintendente interino de Vigilância em Saúde, João Luís Crivellaro.

Segundo ele, o alerta já era extensivo a quase todo Estado. As outras regiões já tinham recomendação de vacina. Agora, entraram os municípios das Regionais de Curitiba e de Paranaguá, por causa da ocorrência da febre amarela em São Paulo.

Paranaguá intensifica vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá resolveu intensificar a vacinação contra a febre amarela, que agora passa a estar disponível em todas as unidades básicas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e também nas que atendem com horário estendido, das 18 às 23 horas. Isso por conta do registro de casos e até óbitos de humanos e macacos em cidades próximas à divisa de São Paulo com o Paraná, em decorrência da doença. Adicionado a isso também houve o registro da suspeita pela morte de três primatas em Antonina, na terça-feira, o que acendeu ainda mais o alerta.

Podem ser vacinadas pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos. Quem estiver acima desta idade, gestantes e imunodeprimidos somente podem ser imunizados se tiverem indicação médica.

A secretária municipal de Saúde, Lígia Regina de Campos Cordeiro, fez uma reunião de emergência ontem para tratar do assunto. “A febre amarela pode ser prevenida com a vacina, que tem eficácia a partir de 10 dias. Infelizmente temos o registro de casos bem perto, em municípios da região sul de São Paulo. Ou seja, a situação é bastante preocupante”, alertou a secretária.