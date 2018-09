Mostra Container

- Quarto da Adolescente

O quarto despojado foi projetado pela arquiteta Gisela Ribeiro, com apoio na execução da engenheira Nazaré Alves. A ideia foi trabalhar com uma linguagem contemporânea de linhas puras e tons neutros e deixar o ambiente versátil, podendo ser um ambiente de descanso, estudos e relaxamento. A escolha foi por móveis funcionais: a minibiblioteca vira uma cama auxiliar e o móvel de apoio foi estofado para virar um banco, que pode ser usado para estudar ou receber pessoas.

Tati Hultmann

- Banheiro Teen

Beleza: é com essa palavra que a arquiteta Tatiana Merheb Jordão define seu ambiente. Entre os principais diferenciais estão a bancada em L em compacstone que garante melhor aproveitamento do espaço, espelho em toda a sua extensão e um seat Garden, que funciona como uma área de beleza e higiene pessoal. A cartela de cores se baseia no estilo contemporâneo que o projeto segue e também em um estudo de Feng Shui.

Tatiana Merheb Jordão

- Refúgio do Casal – Suíte Master e Closet

Móveis de madeira para trazer aconchego, design leve e estilo contemporâneo, esses foram os ingredientes usados pela arquiteta Mayana Thomé no quarto do casal. O papel de parede líquido é um dos elementos que se sobressaem no closet: o produto é ecológico, 100% natural e funciona como isolante acústico, além de ser antialérgico. Outra peça fundamental é a lareira ecológica, que não libera fuligem, odor ou fumaça e utiliza etanol no acendimento.

Gustavo Queiroz

Eduardo Von Linsingen