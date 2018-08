Motor Show reúne fãs de carros no espaço Usina neste fim de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

Dezenas de pessoas lotaral o Usina Cinco, no Prado Velho, para particiar da sétima edição do Motor Show realizada em Curitiba. O MS Trade Show é uma feira de produtos da indústria, com fomentação de negócios e novas oportunidades, onde em paralelo acontecem workshops, conferências e bate-papo sobre regulamentações, lançamento de produtos, exposição de carros antigos, de coleção, restaurados e customizados de todos os gêneros, estilos e épocas, caminhões, shows com bandas e dj’s, praça de alimentação com diversas opções, Espaço Lúdico Brincante para as crianças (aliás, crianças até 12 anos não pagam!!), estúdio de tatuagem, nail bar (com make, penteados estilosos, manicure e pedicure), barbearia, lojas de memorabilia, espaço Diecast com miniaturas colecionáveis, o espaço Arena RC Motor Show que terá Conexão de Drones e Oficina do Automodelo com pista de drones, Carros RC, Drift, Drag e Cawler, Simulador de Vôo, Simulador de Carro, sorteio de brindes e muito mais! Serão diversas atrações para a família inteira!

O evento receberá um projeto inédito neste ano: a fabricação e montagem de um HOT ROD modelo Ford Tudor 1930 ao vivo durante os três dias de programação. O objetivo do projeto é demonstrar que, com um time altamente qualificado e muito bem orquestrado, é possível realizar a fabricação e montagem de muitos dos principais componentes de um legítimo HOT ROD. O processo de fabricação terá início às 14 horas do primeiro dia de evento, ocorrido nesta sexta-feira, 3, e sua finalização está programada para até às 18 horas do dia de encerramento do evento neste domingo, 5 de agosto.

Outra atração é o passeio Road Tour by Rod & Custom que chega a sua 9ª edição em 2018, e trará neste ano 30 veículos das décadas de 20 a 50 entre eles modelos hot rods, muscle cars, customs e volksrods. Pioneiro na América Latina, o passeio é organizado pela revista Rod & Custom com o objetivo de reunir os aficionados por hots e incentivar o uso desses veículos.

O evento também será palco de uma edição especial do Desafio Extreme Trophy Brasil, competição para carros 4x4 contra o tempo em circuito fechado, com obstáculos, que conta com a participação de jeeps e carros off road de extrema potência e força. Um desafio de agilidade com obstáculos alucinantes. A pista é composta por 12 obstáculos em terreno de terra com muita lama e adrenalina.

Composto por 3 categorias (divididas por tamanho de pneu), o Extreme Trophy conta com STOCK 33 até 37,9 polegadas; PRO 38 a 42 polegadas; EXTREME acima de 42,1 polegadas. O percurso exige muita habilidade, experiência e técnica aprimorada dos pilotos, pois vence aquele que percorre o circuito em menor tempo, ou seja, o tempo e a técnica do piloto fazem a diferença. O público acompanha tudo isso de muito perto, pois as manobras para superar os obstáculos proporcionam imagens impressionantes.

No MS Trade Show será realizada a 10ª edição do Desafio Extreme Trophy Brasil, o DESAFIO 4x4 MAIS CASCA GROSSA DO BRASIL! A premiação será de R$1.000,00 para o primeiro lugar de cada categoria (Categorias STOCK, PRO e EXTREME). Mais informações: https://www.facebook.com/ExtremeTrophyBrasil. Inscrições pelo site: https://www.sympla.com.br/extreme-trophy-brasil---ms-trade-show__292621.

“O formato Trade Show nos permite aliar o mundo dos negócios com o entretenimento e o lazer. E o MS vai bem de encontro a esta proposta. Se por um lado queremos realizar palestras e workshops reunindo um público selecionado, por outro lado teremos shows e uma atração toda especial, a edição do Extreme Trophy Brasil, para o público em geral que tem paixão pelo universo a motor”, explica Rafael Casagrande, coordenador do projeto O Motor Show e presidente da Associação Veículos Históricos. A edição do MS Trade Show busca sua consolidação nos próximos anos como a principal feira de negócios do setor de produtos e serviços nos segmentos custom, performance e acessórios automotivos, tendo na sua linguagem e formato o grande diferencial de aproximação do público-alvo.

ATRAÇÕES IMPERDÍVEIS

Camaro de arrancada com mais de 4000 cavalos de potência – O Piloto e idealizador da equipe Speed Unlimited, Roderjan Busato, é uma das atrações inéditas do MS Trade Show. Piloto há 25 anos, Roderjan é o atual recordista da América Latina dos 402 metros de Arrancada, recorde este batido em 2017 no Velopark, no Rio Grande do Sul, a 426km/h no tempo de 5s83.

No estande da Speed Unlimited, durante o evento, haverá uma exposição super especial para os amantes do mundo a motor! Ao todo serão cinco Camaro sendo três modelos totalmente construídos para corrida profissional - um Camaro da categoria Traseira Super aspirado Nitro e dois são carros Categoria Pro Mod com chassi cromo-molibdênio, com fibra de carbono, carroceria em fibra de carbono, coletor de admissão em alumínio billet, motores de 4.000 cv bi turbo; além de dois Chevy Camaro sendo um ano 1969 com 1.200cv e outro ano 1970 com 840cv, ambos totalmente restaurados pelo Time Speed Unlimited. A Speed Unlimited trabalha com projetos especiais, construção e preparação de veículos somente sob encomenda.

Gincana de Clubes arrecadou 9 toneladas de alimentos e durante o evento terá diversas atividades como a Rifa Hot Rod Solidário - Ação entre amigos sorteará um autêntico Hot Rod modelo Ford A 30. O cupom de participação custa R$10,00 e parte da renda será direcionada para entidades assistidas pela Associação Veículos Históricos (AVH). O carro estará exposto no MS Trade Show. Mais informações do regulamento em www.avh.org.br. Os clubes de carros participantes da Gincana Interclubes MS Trade Show arrecadaram 9 toneladas de alimentos não perecíveis em prol da Fundação Pró-Pinhais.

A campanha de doação de alimentos promovida todos os anos pelo Motor Show Curitiba, em parceria com os clubes de carros tem como objetivo apoiar a Fundação PROPINHAIS que atua na comunidade de Pinhas e também selecionar os clubes que irão expor seus carros no MS Trade Show. Neste ano, 11 clubes participaram da campanha e o destaque ficou para o Clube Chevetteiros Curitiba que arrecadou 3 toneladas de alimentos. Os alimentos foram entregues no dia 10 de junho. A Gincana deste ano conta com a participação dos clubes: Chevetteiros Curitiba; Volks Club SJP; Celta Clube; Auto Brüder; Euro Stance Kulture; Low Style CWB; Peugeot Clube; Clube Palio; G4 Clube CWB; Golf MK3; Honda Clube.

Scort e o seu lendário Opala Yellow Black Lethall estarão no MS Trade Show no USINA 5. O Urso estará presente para atender de perto seus fãs e admiradores. O catarinense Agenor Avelino Scortgagna Júnior, radicado em Curitiba, mais conhecido como Scort, é um importante ícone da Arrancada Brasileira e arrasta multidões aos autódromos. O Urso sempre foi apaixonado por carros e em 1989 comprou um Opala Comodoro 4100, ano 1977, batizado de Yellow Black Lethal (YBL) com a intenção de realizar o sonho de participar das arrancadas.

Espaço Lúdico Brincante para as Crianças - (aliás, crianças até 12 anos não pagam!!) – Sob o comando do Projeto Criança na Plateia + Pintando na Calçada, o espaço terá atendimento nos dias 04 e 05 de agosto, das 12 às 17h. Na programação: Oficina construa um carrinho usando Lego; Oficina de construção de mini carros de madeira; Desenhos para colorir no tema do evento; Atividade pintando na calçada; Brincadeiras de roda. O Projeto Criança na Plateia e Pintando na Calçada tem como objetivo levar cultura, diversão e arte para eventos, restaurantes e quaisquer espaços que queiram promover a interação com crianças e família. O projeto é resultado da união de duas expressivas marcas quando o assunto é criança: Criança na Plateia, da jornalista Paula Martins, e Pintando na Calçada, da empresária Fran Zuffo.

Shows - Banda Carmenrubia (sábado, 04/08, 13h); Banda Space Groovin (sábado, 04/08, 17h); Banda Newholly (sábado, 04/08, 20h); After hour MS Trade Show no Hard Rock Cafe Curitiba às 22h; Banda Blackbull (domingo, 05/08, 11h); Banda Czar Rock (domingo, 05/08, 13h); Banda Os Barões (domingo, 05/08, 15h); After hour MS Trade Show no Bar Armazém Garagem às 22h.

Para mais informações acesse www.omotorshow.com.br ou https://www.facebook.com/oMotorShow.

INGRESSOS

À venda pelo site www.omotorshow.com.br no menu COMPRE SEU INGRESSO. A entrada é franca somente para crianças até 12 anos completos e pilotos filiados à Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) mediante apresentação de cédula desportiva exercícios 2017/2018.

VALORES: Sexta (03/08) e Sábado (04/08) - R$20,00 (preço por dia)

Domingo (05/08) - R$ 30,00

CREDENCIAIS (acesso único todos os dias, 04 e 05 Agosto): R$ 50,00 – individual

CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS NÃO PAGAM

O MOTOR SHOW

O MOTOR SHOW é um parque de diversões a motor que reúne atrações e atividades que proporcionam uma experiência única na vida de milhares de pessoas que participam deste grande show, sejam elas atraídas pelo lazer e entretenimento diferenciados, ou como, para a geração de relacionamentos e negócios (o famoso Networking). Idealizado para se tornar um evento itinerante, O Motor Show pode sofrer adequação ao seu formato de acordo com a região que será realizado, porém, preservando sempre a sua proposta de fomentação e desenvolvimento econômico das cidades por onde passa, seja através da movimentação do turismo na sua cidade sede, assim como também, da expansão do mercado de produtos e serviços impactados diretamente pelo evento.

O MOTOR SHOW tem na sua essência a paixão pelo universo a motor e a valorização dos mais variados projetos de customização, sejam eles destinados a locomoção via céu, terra e/ou na água, e claro, possuindo 2, 3 ou 4 rodas. Saiba mais em www.omotorshow.com.br.

MS TRADE SHOW – Edição 2018 d’O Motor Show Curitiba

Local: USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300)

Quando? 03, 04 e 05 de agosto (sexta, sábado e domingo)

03/agosto (sexta) – das 14h às 18h – Business Day (exclusivo para convidados e IMPRENSA - atendimento e captação de imagens)

03/agosto (sexta) – das 18h às 23h – Acesso visitante - Entretenimento, Exposições, música

04/agosto (sábado) - das 10h às 23h – Acesso visitante - Entretenimento, Exposições, Extreme Trophy Brasil, música

04/agosto (sábado) - das 14h às 23h – Entretenimento, Exposições, Extreme Trophy Brasil, música

05/agosto (domingo) - das 09h às 18h - Acesso visitante - Entretenimento, Exposições, Extreme Trophy Brasil, música

Ingressos à venda pelo site www.omotorshow.com.br no menu COMPRE SEU INGRESSO.

VALORES: VALORES: Sexta (03/08) e Sábado (04/08) - R$20,00 (preço por dia)

Domingo (05/08) - R$ 30,00

CREDENCIAIS PARA OS TRÊS DIAS: (acesso único todos os dias 03, 04 e 05 Agosto) R$ 50,00 – individual

CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS NÃO PAGAM

Mais informações: www.omotorshow.com.br

Facebook.com/omotorshow

Instagram.com/o_motorshow

Mais informações: [email protected]

Estacionamento: R$20,00 o período / dia – (acesso 1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300)

Patrocínio: Injepro

Apoio: Só Carrão, Hard Rock Cafe Curitiba, Extreme Trophy Brasil, FBVA (Federação Brasileira de Veículos Antigos)

Realização: Associação Veículos Históricos