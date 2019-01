Motorista de ônibus morre e três pessoas ficam feridas em acidente em Imbituva

Redação Bem Paraná com assessoria da Polícia Rodoviária Federal

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um ônibus de linha e uma caminhonete na noite desta terça-feira, 29. A batida foi na BR-373, no km 229, no treveo de Mato Branco, em Imbituva.

Segudo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR) o acidente tipo colisão lateral, envolveu uma caminhonete GM S10, com placas de Imbituva, que cruzava a Rodovia e um ônibus, com placas de Florianópolis, que fazia a linha Foz do Iguaçu - Rio de Janeiro, com 46 passageiros.

Entre as vítimas, o motorista do ônibus, de 54 anos, teve ferimentos graves (fratura exposta de membros inferiores) foi retirado das ferragens e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Irati. O motorista do ônibus, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada de quarta-feira, 30, por volta das 5 horas.

O condutor de 20 anos, da GM S10 e sua passageira, 16 anos, também foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Irati. Uma quarta vítima, passageira foi ônibus, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Imbituva-PR, com lesões leves.

A pista não ficou interditada, pois os dois veículos pararam em área de mata, as margens da rodovia.