Redação Bem Paraná

Paulo Henrique Bortolan, de 24 anos, motorista da plataforma Uber que estava desaparecido desde a madrugada deste sábado (2) está internado no Hospital do Trabalhador. Ele foi encontrado no bairro Fazendinha, em Curitiba, após acionamento de equipe do Samu. Ele estava com várias escoreações causadas por agressões, mas sem risco de morte.

Ele estava sem o seu carro e não quis passar detalhes para os socorristas.