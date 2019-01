Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou no final da manhã desta sexta-feira, 18, no Contorno Sul de Curitiba (quilômetro 590 da BR-376) uma colisão traseira entre um caminhão carregado com resíduos de carvão e uma carreta bitrem. O motorista do caminhão não conseguiu frear, colidiu na traseira da carreta e ficou preso nas ferragens.

