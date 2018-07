Motorista leva porco morto em cadeirinha de bebê e vai preso

Marlon Ramos

Um jovem de 26 anos foi preso por dirigir embriagado na BR-070, em Aragarças, na região sudoeste de Goiás.

Dentro do veículo, além de várias latas de cerveja, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também encontrou dois porcos mortos no banco de trás, sendo que um deles estava em uma cadeirinha usada para transportar crianças.

O flagrante foi feito no sábado. Ainda de acordo com a PRF, ao ser abordado em uma blitz porque estava com o som muito alto, o motorista fugiu e foi perseguido pela cidade por ao menos 10 minutos até ser interceptado.

Video da semana

Poesia163 lançou o clipe do single Level Up

O grupo curitibano Poesia163 acaba de lançar o clipe do single Level Up. O audiovisual inicia com os integrantes correndo como se estivessem procurando por abrigo em meio a uma construção abandonada, logo após se encontram em frente uma porta com a seguinte escrita: R A P. Diaká e Thex batem a porta aflitos como se já não tivessem mais paciência, ou até mesmo outra saída. Ninguém atende e ai que entendemos a proposta principal da música. Entram literalmente com o pé na porta e acabam por deixando suas marcas em todas as paredes da sala progressivamente conforme as cenas vão acontecendo.

+ Veja o clipe e a entrevista em http://www.curitibamilgrau.com.br/poesia163-lancou-o-clipe-do-ano/

Templo da Universal foi inaugurado no domingo.

Foto: Jonathan Campos