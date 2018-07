Motorista vai decorar ônibus biarticulado em homenagem ao Dia dos Pais

Redação Bem Paraná

No próximo dia 12 de agosto, se comemora o dia dos pais. Muito mais que dar e receber presentes, esse é um dia criado para lembrarmos da importância destas pessoas nas nossas vidas. E pensando nisso, um motorista de ônibus em Curitiba decidiu planejar algo diferente para esta data tão especial.

Luciano Farias, de 42 anos, começou a trabalhar como motorista do transporte coletivo em Campina Grande do Sul há 6 anos e de lá para cá vem fazendo um belo trabalho não só como motorista, mas também ao trazer alegria para o dia-a-dia de muita gente.

Neste sentido e para comemorar o dia dos pais, Luciano irá decorar, no sábado, 11 de agosto, o ônibus com o qual circula das 10h00 às 15h00. Luciano faz a linha Centenário/Campo Comprido e estará também distribuindo lembrancinhas para todos os pais que entrarem no coletivo.

Há cerca de 3 anos, quando ainda atuava na Região Metropolitana de Curitiba, Luciano decidiu decorar o ônibus da linha Campina Grande do Sul/Curitiba para espalhar o espírito natalino por onde passasse. A ação deu tanto certo que se repetiu várias vezes ao longo destes 3 anos em diferentes datas: dia das mães, dia das crianças, páscoa e dia dos pais.

Ele conta que a vontade de fazer algo diferente e que pudesse alegrar o dia de alguém é um desejo de infância. Quando criança, ele via todos os anos um motorista da linha Interbairros II que se fantasiava de Papai Noel e decorava a frente do ônibus. “Aquilo me chamava atenção e, mesmo criança, eu sabia que gostaria de fazer o mesmo um dia. Meu pai fazia parte do transporte coletivo, mas eu não imaginava que também faria”, lembra Luciano.

Esse foi um jeito que Luciano encontrou de fazer a diferença e homenagear os pais curitibanos. Com isso, ele espera alegrar um pouquinho mais a rotina dos milhares de passageiros que contam com o transporte coletivo para realizar as suas tarefas diárias.