Motoristas e cobradores fazem assembleia; horários de ônibus não serão afetados

Redação Bem Paraná com assessoria

Motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana realizaram nesta manhã de quinta-feira, 24, a primeira das três assembleias programadas para a aprovação da campanha salarial deste ano.

A primeira foi realizada às 9h30 na Praça Rui Barbosa e contou com a participação dos trabalhadores do turno da manhã. As próximas serão as 16 e 20 horas. Os horários dos ônibus não devem sofrer alterações e o transporte coletivo de Curitiba e Região deve funcionar normalmente.

Serviço

Assembleia para Aprovação da Campanha Salarial 2019 – Motoristas e Cobradores

Data: 24/01/2019 (quinta-feira)

Horário: 09h30, 16h00 e 20h00

Local: Praça Rui Barbosa