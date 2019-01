Da Redação

Motoristas e cobradores de Curitiba e região iniciam, nesta quinta-feira (24), a campanha salarial 2019 com uma assembleia na Praça Rui Barbosa em três horários diferentes. Durante a assembleia a categoria vai debater e definir o reajuste que será pedido durante as negociações com o sindicato patronal. Além deste tema, um outro deve fazer parte das negociações, o que garante o emprego dos cobradores do sistema. O assunto ganhou maior repercussão no ano passado, quando o Executivo encaminhou projeto para a Câmara de Curitiba que extingui a figura do cobrador em linhas da Capital.

Para que todos possam participar, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc) realiza a assembleia em três horários (9h30, 16 e 20 horas), contemplando os três períodos: manhã, tarde e noite.

“É muito importante a presença de todos os motoristas e cobradores nessa largada da campanha salarial. Temos que mostrar a nossa força para garantir uma boa negociação em prol dos trabalhadores de Curitiba e Região Metropolitana”, destaca o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.

Os horários dos ônibus não devem sofrer alterações e o transporte coletivo de Curitiba e Região deve funcionar normalmente.

Tarifa

O reajuste de motoristas e cobradores interessa a todo o sistema, já que ele também implica no valor da tarifa. No ano passado os trabalhadores pediram 10% de reajuste além de outros benefícios. O caso acabou sendo mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) em abril.

No ano passado a Urbs, que administra o sistema, não aumentou o valor da tarifa, mas neste ano tudo indica que algum aumento deve ser implantado.