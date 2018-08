Movimento do Comércio cresce 0,4% julho, diz Boa Vista SCPC

Redação Bem Paraná com assessoria

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, subiu 0,4% em julho na avaliação mensal dessazonalizada, de acordo com os dados apurados pela Boa Vista SCPC. No acumulado em 12 meses, o indicador avançou 4,4% (agosto de 2017 até julho de 2018 frente ao mesmo período do ano anterior). Já na avaliação contra julho do ano anterior o varejo permaneceu estável.

O resultado de julho aponta leve melhora na atividade do varejo após as turbulências causadas pela greve dos caminhoneiros. Ainda assim, o mercado de trabalho fragilizado e o baixo desempenho dos grupos de “alimentos” e “combustíveis” desde as paralizações seguem sendo os principais motivos para o resultado tímido do indicador. Espera-se que para os próximos meses, com a gradual diminuição da desocupação e melhores condições de crédito, o varejo volte a apresentar um crescimento mais robusto.

Setores

Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou alta de 0,6% em julho, descontados os efeitos sazonais. Nos dados sem ajuste sazonal, a variação acumulada em 12 meses foi de 5,7%.

A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados” cresceu 2,2% no mês, expurgados os efeitos sazonais. Na comparação da série sazonal, nos dados acumulados em 12 meses houve avanço de 1,4%.

A atividade do setor de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” ficou estável no mês na série dessazonalizada. Na série sem ajuste, a variação acumulada subiu 4,0%.

Por fim, o segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” diminuiu 0,1% em julho considerando dados dessazonalizados, enquanto na série sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses ainda apresenta queda de 1,2%.