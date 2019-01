Movimento nas rodovias pedagiadas termina 2018 com perda de 1,9%

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O índice ABCR de atividade referente a dezembro de 2018 apresentou recuo de 2,1% no comparativo com novembro, conforme os dados dessazonalizados. Dessa forma, o índice total acumulou redução de 1,9% em 2018. O índice que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas é construído pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias juntamente com a Tendências Consultoria Integrada.

“Em 2018, o desempenho do fluxo pedagiado de veículos foi prejudicado pelos choques negativos que afetaram a economia no ano”, explicou Thiago Xavier, analista da Tendências Consultoria. “O ambiente de indefinição política em relação ao pleito de outubro, a greve dos caminhoneiros e a conjuntura internacional menos favorável às economias emergentes foram fundamentais na elevação das incertezas do ambiente doméstico - contaminando as expectativas dos agentes, tanto no que se refere às intenções de investimentos e contratação das empresas, como também nos gastos das famílias”, explica ele.

Ainda na comparação mensal dessazonalizada, o índice de fluxo pedagiado de veículos leves contraiu 1,5%, enquanto o de pesados, 1,4%, comparados a novembro.

Dessa forma, no ano de 2018, houve contração do índice total de 1,9%, exclusivamente ditado pela queda de 2,7% de leves, a despeito da elevação de 0,4% dos veículos pesados. “O resultado negativo do índice total foi determinado pela contração de veículos leves”, explica Thiago. “A redução do indicador também manifesta a lenta melhora do balanço financeiro familiar, em um quadro de limitadas oportunidades no mercado de trabalho, apesar do ambiente inflacionário benigno e da relativa melhora das condições de crédito às famílias”, opina.