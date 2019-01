MP arquiva investigação sobre Zavascki

O Ministério Público Federal (MPF) em Angra dos Reis (RJ) anunciou ontem o arquivamento da investigação sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, num acidente aéreo em janeiro de 2017, em Paraty, no litoral sul fluminense. Além dele, outras quatro pessoas morreram no acidente. Os procuradores afastaram a hipótese de homicídio.

A aeronave decolou do Aeródromo Campo de Marte, na zona norte de em São Paulo, com destino ao Aeródromo de Paraty. Durante a aproximação para pouso, a aeronave caiu na água, na Baía de Paraty. O avião ficou completamente destruído e todos os ocupantes morreram.

Segundo os laudos periciais, a aeronave apresentava perfeito funcionamento. Na análise do quadro meteorológico no dia combinado com a opção do piloto pelo pouso com baixa visibilidade (em razão do teto) apresentou conduta de elevado risco e possibilidade de acidente.