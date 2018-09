Mr. Catra morre, vítima de câncer, aos 49 anos em São Paulo

Da Redação Bem Paraná com Folhapress

Morreu nesta tarde de domingo (9) em São Paulo, Wagner Domingues Costa, conhecido como Mr. Catra. O funkeiro lutava contra um câncer gástrico. Mr. Catra morreu no Hospital do Coração, na capital paulista, onde estava internado. Catra deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos.

Nos últimos meses, ele havia mudado seus hábitos alimentares e emagrecido mais de 30 quilos.

Catra revelou a doença em dezembro do ano passado. Segundo ele, o tumor foi descoberto no início de 2017. Na época, após ser internado às pressas, o cantor havia dito que não sentia muitos efeitos colaterais do tratamento. "Deus foi tão bom comigo que a única vez que eu me senti mal foi nessa internação. Se eu falar que eu senti dor em algum momento, é mentira."