Mulher é flagrada arrastando cachorro em patinete elétrica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher está sendo investigada por crueldade contra animais após ter sido filmada arrastando um cachorro enquanto andava em uma patinete elétrica, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu no último domingo (6), e a foto da mulher segurando o cão com as patas ensanguentadas foi publicada nas redes sociais. Imagens também foram captadas por câmeras de segurança e compartilhadas.

Segundo a polícia de Bakersfield, na Califórnia, a agressão foi denunciada por testemunhas, mas a suspeita não foi localizada no mesmo dia. Ela foi ouvida na segunda (7) e aguarda as investigações em liberdade.

Ainda segundo a polícia, a mulher não é a responsável legal pelo animal, que foi medicado e está em recuperação sob os cuidados do tutor.

Ao publicar as imagens da mulher em rede social, Brandon Sanders diz que ela sorriu ao carregar o cachorro com as patas machucadas e que afirmou: merdas acontecem.

O vídeo mostra o animal sendo arrastado até certo ponto da rua, onde ela para e parece puxar o animal até perto da calçada, até que dois ciclistas se aproximam.

Segundo a mídia local, a defesa da mulher afirma que ela adora animais e que as cenas registradas são um caso isolado.