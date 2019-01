Redação Bem Paraná

Uma jovem paraguaia, de 23 anos, foi presa na manhã desta sexta (11) no Aeroporto de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, com 300 gramas de cocaína introduzidas na vagina e outras 87 cápsulas engolidas. As informações são da Polícia Federal.

