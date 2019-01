Mulheres de 23 anos pagam mais pelo seguro de carro em Curitiba

Da Redação

A máxima que seguro para carros pilotados por mulheres é mais barato já não pode ser mais aplicada no mercado de Curitiba. Ao menos para aquelas motoristas que têm 23 anos. São delas o seguro mais caro, chegando a R$ 4.944,03, enquanto para os homens da mesma faixa de idade seria R$ 4.200,05.

Os valores consideram uma apólice para um veículo popular, em uma pesquisa feita com base nos valores de quatro seguradoras pela ComparaOnline, marketplace de comparação de seguros e produtos financeiros.

A boa notícia é que fora desta idade, o seguro para mulheres fica mais barato em comparação aos homens, com diferença que pode chegar a 17,8%, dependendo da idade.

O CEO da ComparaOnline, Paulo Marchetti, esclarece que diversos fatores podem encarecer ou baratear o seguro auto, sendo alguns deles o local da residência, o gênero, a idade e todas as particularidades que cada perfil oferece e seus riscos à seguradora. A pesquisa foi feita para apontar a necessidade de ser fazer uma cotação com as seguradoras antes de apenas renovar o contrato.

O valor médio do seguro para mulheres de 39 anos encontradao na cotação das quatro seguradoras ficou em R$ 2.598,22, já para as mais jovens, de 23 anos, a média é de R$ 3.385,09. Para os homens de 30 anos, a média entre as quatro seguradoras é de R$ 3.062,09, o valor médio dos seguros para os de 24 anos é R$ 3.278,32.