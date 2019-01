Mulheres fazem queixa de agressão e assédio contra o biólogo Vanderson, do BBB, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apenas dois dias depois do início do Big Brother Brasil, o participante Vanderson Brito, 35, virou alvo de polêmica e dividiu internautas nas redes sociais após supostas acusações de agressão contra mulheres.

Segundo a revista Quem, ele foi citado em ao menos quatro boletins de ocorrência registrados no Acre por estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor. O F5 procurou a Delegacia da Mulher de Rio Branco, mas não conseguiu contato.

"Pior que são várias [acusações], de diferentes tipos e pessoas diferentes também", afirmou um internauta no Twitter, defendendo a expulsão do competidor do programa. "Como dizem que é agressor se nem tem provas", ponderou outro.

À revista, a irmã de Vanderson, Vanda Brito, se disse surpresa com as acusações. "Quando a ex-namorada dele falou sobre a agressão, nós da família procuramos saber sobre algum boletim de ocorrência e não achamos nenhum".

"Estou sendo surpreendida com essa notícia agora. Até então houve ameaças de fazerem boletins, mas não houve registro. No momento, nossa família não vai se manifestar. Vamos procurar os nossos direitos e saber o que aconteceu", continuou ela.

Ao ser apresentado como um dos participantes do reality show, Vanderson afirmou que treina Aikidô, mas não gosta de briga. "Se não conseguir convencer a pessoa, pelo menos consigo fazer com que ela se cale. Tenho preguiça de gente sonsa, mas não sou treteiro. Não sou agressivo, sou fofinho."

Procurada pelo F5, a Globo afirmou que vai aguardar as investigações: "A emissora é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias como a que está sendo feita. Se assim for, a Globo poderá tomar medidas, como já fez em outras edições do programa".