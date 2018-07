Mumuzinho aluga limousine para passear por Nova York com a namorada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer a edição 2018 do quadro "Show dos Famosos", do "Domingão do Faustão" (TV Globo), o cantor Mumuzinho embarcou para Nova York, nos Estados Unidos, na companhia da namorada, Thainá Fernandes.

Por lá, o músico não quis saber de economia e alugou até uma limousine para os dois passearem.

"Surpresa do meu amor. Será que estamos bem? O que é isso...", falou ela em um vídeo publicado na segunda-feira (16). "Vamos comemorar", gritou ele.

Juntos, os dois foram curtir o show do cantor norte-americano Chris Brown.