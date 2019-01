Musa da Vai-Vai e Grande Rio, Erika Januza faz aula para aprimorar samba no pé e malemolência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de estrear no Rio como musa da Grande Rio, Erika Januza, 33, agora se prepara para estrear na escola de samba Vai-Vai, em São Paulo. Para isso, a atriz está fazendo aula de samba para aprimorar o gingado para estrear com muita malemolência no Carnaval paulista.

"Aprimorar é o lema! Como dizem os professores! Pra tudo né? Quando a gente quer uma coisa, seja ela qual for, tem que ir atrás! Oba: estou aprendendo. Espero em breve postar a evolução! Me ajuda aí hein fessô!", escreveu Erika, em seu perfil no Instagram.

O enredo da Vai-Vai vai retratar as lutas dos negros ao longo dos anos por justiça e igualdade, assim como prestará homenagens a personalidades importantes da história, como Nelson Mandela, Martin Luther King e Barack Obama.

A escola, que foi a décima colocada no Carnaval de 2018, com o enredo Sambar com Fé eu Vou, será a quarta agremiação a passar pelo Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo, no dia 2 de março.

Erika Januza também vai desfilar como musa na escola carioca Grande Rio, que trará para Marquês de Sapucaí o enredo "Quem nunca...? Que atire a primeira pedra", do casal Márcia e Renato Lage, que vai abordar a educação, os maus hábitos e o famoso jeitinho brasileiro. A atriz Juliana Paes será a rainha de bateria da Grande Rio.

Erika Januza participou da última edição do quadro Dança dos Famosos, do Faustão, e terminou em segundo lugar, atrás de Léo Jaime. Seu último papel na dramaturgia da Globo foi na novela "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

De acordo com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, a Vai-Vai realiza na noite deste sábado, à 1h30, ensaio técnico no Sambódromo do Anhembi. Além da agremiação da Bela Vista, Pérola Negra, Mocidade Alegre, Tom Maior, Manche Verde e Rosas de Ouro também farão seus ensaios. Confira no site da Liga a programação completa.