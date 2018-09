Museu da Gravura traz mostras de Isabelle Mesquisa e Michelle Fiorucci

Da redação

O Museu da Gravura Cidade de Curitiba apresenta duas exposições que retratam o cotidiano de ambientes distintos. Em “Rio Uatumã, paisagem sonora”, a artista Isabelle Mesquita traz o resultado da experiência que investigou o apagamento do ofício da construção artesanal de barcos, no pequeno município de São Sebastião do Uatumã, no Amazonas. Já a artista Michelle Fiorucci mostra em “Gravura no Muro”, obras em xilogravura que remetem ao cotidiano urbano.

Isabelle Mesquita reflete, em fotografias, desenhos, gravuras, imagens de arquivos públicos e privados, objetos e videoartes, sobre o deslocamento entre o passado e o presente, com o impacto causado aos ribeirinhos que percorrem o Rio Uatamã. A exposição exibe um recorte da pesquisa artística feita por ela, fruto de um intercâmbio entre duas universidades públicas, uma do Sul e outra do Norte do Brasil, apresentando os resultados dos trabalhos realizados a partir de 2015.

Cineasta e artista visual, Isabelle Mesquita trabalha com etnografias, primitivismo e memória.

Gravura no Muro

Na mostra “Gravura no Muro – Memórias Gráficas do Cotidiano Urbano”, Michelle Fiorucci apresenta xilogravuras em duas perspectivas: o privado e o público, ora emolduradas e numeradas, ora com padronagens em grandes lambe-lambes. Na exposição a artista exibe trabalhos que levam o espectador a buscar nas lembranças as referências das artes e memórias gráficas que as cidades proporcionam, nas gravuras em papel, em azulejo, impressões de antigos muros pré-moldados e as grandes impressões em tecido.

Michelle Fiorucci também preparou a mostra paralela “Matrizes na Matriz”, que fica em cartaz de 22 de setembro a 26 de outubro na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa, com exibição das matrizes xilográficas que fizeram parte do processo das obras apresentadas na exposição “Gravura no Muro”.

Artista curitibana, Michelle Fiorucci trabalhou 18 anos com arte digital até abandonar o computador, em 2015, para se dedicar exclusivamente à xilogravura.

Serviço

Abertura das exposições “Rio Uatumã, paisagem sonora e “Gravura no Muro – Memórias Gráficas do Cotidiano Urbano”

Quando: até 11 de novembro de 2018

Horário de visitação: 3ª a 6ª (9h às 12h e 13h às 18h). Sábados, domingos e feriados (12h às 18h)

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba (Solar do Barão. R. Pres. Carlos Cavalcanti, 533)

Entrada: Franca

Classificação: livre