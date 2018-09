Museu da Imagem e do Som do Paraná realiza oficina de fotografia

Da redação

No dia 26 de setembro, o Museu da Imagem e do Som do Paraná- (MIS-PR), por meio da Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná (AAMIS-PR), realiza a "Oficina de Fotografia em celular".

O curso será ministrado pela fotógrafa Paty Zupo e aborda noções básicas e técnicas de fotografia, composição e enquadramento, utilização de redes sociais e de aplicativos para edição de fotos. Paty ministra aulas de fotografia desde 2015. Ela é especialista em produção de imagens (Tuiuti,2013), é formada em Fotografia pela Escola Portfolio (2011), Cleveland Height Arts Gallery (2009) e Great Oaks - OH (2008).

As inscrições para a oficina devem ser realizadas pelo e-mail [email protected] É necessário que o aluno leve seu próprio smartphone ou tablet para participar do curso.



Serviço

Oficina de fotografia em celular

Quando: Dia 26 de setembro de 2018 , das 19h às 22h

Valor: R$ 50

Inscrições e informações: [email protected]