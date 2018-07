Museu de Ciência e Tecnologia da UEL e Gedal promovem observação de eclipse histórico

AEN

O Museu de Ciência e Tecnologia da UEL e o Grupo de Estudo Divulgação de Astronomia de Londrina (Gedal) promovem nesta sexta-feira (27) a observação astronômica do eclipse total da lua, por meio do evento Na rua, de olho pra lua!. A observação ocorrerá na Praça Nishinomiya, próximo ao aeroporto, a partir das 18 horas, com nove telescópios disponibilizados para o público contemplar planetas, como Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno. A programação também inclui palestras técnicas sobre astronomia e curiosidades.

De acordo com Miguel Fernando Moreno, coordenador do Gedal, o eclipse da lua acontece no momento em que a Terra fica entre a lua e o sol, enquanto a sombra da Terra cobre a superfície lunar. Ele afirma que será o eclipse o mais longo do século, tendo uma duração de quase 103 minutos. A lua ficará avermelhada durante esse fenômeno, a conhecida lua de sangue. Segundo o coordenador, isso acontece porque a luz solar passa pela atmosfera e incide na lua e, por conta da coloração que se forma, é possível ser detectado o nível de poluição.

MAIS VISÍVEL

Fernando Zaparoli, servidor lotado no Laboratório Integrado de Física Geral da UEL, doutor em astrofísica, explica que, com o eclipse, forma-se a marca da Terra na lua, e dessa forma os antigos puderam constatar que a Terra é redonda. O fenômeno será mais visível no Brasil, onde se poderá observar do meio para o final, sendo que o começo terá mais visibilidade em continentes como Europa e na África. Às 18 horas a lua estará totalmente encoberta e seu ponto culminante será às 20h30min.

ABERTO A TODOS

O evento Na rua, de olho pra lua é aberto a interessados de todas as idades, gratuito e contará com sorteios de brindes, como lasers astronômicos, pôsteres, camisetas e um telescópio. Para participar do sorteio, basta doar fraldas geriátricas, que darão direito a um cupom por pacote doado, que será encaminhado ao Hospital Universitário (HU) da UEL.