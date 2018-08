Museu Oscar Niemeyer começa a oferecer venda de ingresso online

Redação Bem Paraná com assessoria

O Museu Oscar Niemeyer (MON) passa a oferecer a partir desta terça-feira (28) serviço online para compra de ingresso. O serviço estará disponível no site www.museuoscarniemeyer.org.br.

O ingresso será válido para a data selecionada e é destinado para visitação de todo o museu em seu horário de funcionamento (10h às 18h).

Com esta inciativa o museu promove acessibilidade e democratiza nacionalmente e internacionalmente o acesso das pessoas à instituição, garantindo o direito à arte e à cultura.

Com um total de 12 salas expositivas, o MON promove aproximadamente 20 mostras a cada ano, que juntas recebem um público superior a 360 mil visitantes.

O Museu está com as seguintes mostras em cartaz: “Paisagens Construídas”, “Se o Paraíso fosse assim tão bom”, “Breu”, “Decantação e Desastres”, “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”, “Luz = Matéria”, Arte_Decodificação Cosmológica”, “Espaços do Desenho”, “Museu em construção”, “Cones”, Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.

Em setembro o museu receberá as mostras de Juliane Fuganti e Pierre Verger e em outubro a “Bienal de Curitiba 25 anos”, que ocupará vários espaços.



Serviço:

Venda online de ingressos: www.museuoscarniemeyer.org.br

Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999 (Curitiba-Paraná). 41 3350 4400.

Ingressos:

R$ 20,00 (inteira)

R$ 10,00 (meia-entrada para professores e estudantes com identificação; doadores de sangue; pessoas com deficiência; titulares da ID Jovem; portadores de câncer com documento comprovatório).