Museu Oscar Niemeyer comemora 16 anos oferecendo Ingresso Família

Em comemoração ao aniversário de 16 anos, comemorado em 22 de novembro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) oferecerá o Ingresso Família nos quatro domingos deste mês. É a entrada de dois adultos mais duas crianças ou jovens de até 16 anos pelo valor de R$30,00. O primeiro domingo será 4 de novembro. Durante novembro serão promovidas diversas ações ao público que serão divulgadas em breve.

Nesta quarta e domingo, dias 31 de outubro e 4 de novembro, haverá uma programação especial e no Feriado de Finados, dia 2, sexta-feira, o museu abre normalmente.

O MON está com várias mostras em cartaz: Nemer - Aquarelas recentes – Geometria residual; Tempos Sensíveis - Acervo MAC-PR; Pierre Verger; Se o paraíso fosse assim tão bom; Paisagens Construídas; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses; Luz = Matéria; Cinco Elementos; Arte_Decodificação Cosmológica; Museu em construção; Cones e o Espaço Niemeyer.

O espaço funciona de terça a domingo, das 10 horas às 18 horas, com acesso até 17h30. Fecha apenas às segundas-feiras. O valor do ingresso é R$20,10 e R$10,00 (meia-entrada).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Quarta Gratuita

Na quarta-feira (31.10), a entrada ao museu é gratuita. Neste dia, acontece mais uma edição do MON para Educadores, com a artista visual Juliane Fuganti, que realizará a oficina teórico/prática Jardins Possíveis: da gravura à cerâmica.

O programa propõe encontros mensais, com um artista, ou pesquisador convidado, com palestra seguida de prática artística, destinados especialmente a educadores e professores de artes do ensino público e privado, alunos de licenciatura em artes e outros profissionais da área de mediação cultural.

As atividades acontecem em duas sessões, com 30 vagas no período da manhã (9h30 às 11h30) e 30 à tarde (14h às 16h). Para se inscrever os interessados devem entrar em contato pelos telefones: (41) 3350 4468 / 3350 4497 ou por e-mail ([email protected]).

Para o público geral haverá a oficina livre Música e expressão, com a equipe do Educativo, das 11 horas às 17 horas, utilizando a técnica de pintura com tinta guache. Já às 16h30, ocorrerá a visita mediada à exposição Arte_decodificação cosmológica.

DOMINGO

No domingo (4.10) tem programação especial em comemoração ao mês de aniversário do MON.

O visitante poderá participar da oficina livre Objetos da nossa casa, com a equipe do Educativo, das 12h às 14h. Já às 14h30 e 16 horas ocorrerá a instalação Pintura: construção coletiva. Quadrados, para desenvolver a técnica de pintura em acrílica e materiais mistos. São 30 vagas em cada oficina.

