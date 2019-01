Museu Selfie Day acontece amanhã em São José dos Pinhais

Da Redação

O Museum Selfie Day está de volta e o Museu Atílio Rocco de São José dos Pinhais não ficou de fora e também estará participando do projeto que ocorre amanhã. Para participar da ação basta tirar uma selfie no Museu Municipal e publicar nas redes sociais com a #MuseumSelfie. O projeto acontece no mundo todo e tem o intuito de estimular os cidadãos a visitarem os museus de suas cidades.

No ano passado a ação chamou a atenção de pessoas que passaram pelo Museu Municipal para tirar uma Selfie com personagens e peças do cenário do espetáculo As Maravilhas do Mundo de Alice, que ficaram em exposição no jardim do Museu. Aproximadamente 200 pessoas visitaram o Museu durante o evento. E, pelo menso 130 pessoas entraram no Museu para conhecer as exposições, além do público que passou pelo jardim para tirar a Selfie.

O Museu Municipal Atílio Rocco fica na Rua XV de Novembro, 1660 – Centro. A entrada é gratuita e o funcionamento é de terça à sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 12 às 16 horas. A ação do Museum Selfie Day é mundial e acontece em vários países do mundo todo.