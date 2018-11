Músico Sérgio Albach lança disco de vinil e faz show dentro do projeto Paiol Musical

Redação Bem Paraná com assessoria

O maestro e diretor musical Sérgio Albach sempre nos surpreendendo com seu trabalho, desta vez ele vai lançar o seu último disco, Clarone no Choro, em vinil. Isso mesmo! A mídia foi desenvolvida no final da década de 40, substituída pelo CD (compact disc) nos anos 90 e tem ressurgido nos últimos anos com grande força. A procura e a produção têm aumentado muito no mundo todo. Quem quiser conhecer ou matar a saudade do velho vinil tem uma grande oportunidade com este trabalho. Além do show nos dias 09 e 10 de novembro, às 20h, no Teatro Paiol, haverá também um bate-papo com Sérgio Albach e Regional do Choro, dia 08/11 (quinta), às 19h, no Conservatório de MPB.

Quem for aos eventos poderá adquirir o disco ou o CD, recentemente lançado também em todas as plataformas virtuais. Serão apenas 300 unidades do vinil.

Clarone no Choro é um projeto inédito na discografia brasileira, é o primeiro disco da história da música brasileira de chorinho tendo o Clarone como instrumento solista. Aliás, tal qual não há referência no mundo.

SERVIÇO:

Show de lançamento CLARONE NO CHORO VINIL, com músico Sérgio Albach e Regional de Choro.

Quando: 09 e 10 de novembro (sexta e sábado)

Que horas: 20h

Onde: Teatro Paiol (Praça Guido Viaro, s/n - Prado Velho – Fone: 3213 1340)

Quanto: R$10 e R$5

Obs.: Vendas na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 18h ou ainda 1 hora antes do show.

Classificação: Livre

*Bate-Papo com Sérgio Albach e Regional do Choro, dia 08/11 (quinta), às 19h, no Conservatório de MPB (Rua Mateus

Leme, 66) – São Francisco / Curitiba-PR. Entrada Gratuita. Informações: 41 3321 3315