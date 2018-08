Mutirão oferta vagas para Jovem Aprendiz no setor de serviços

AEN

A Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade e sindicatos que representam empresas do setor de serviços realizam neste sábado (25) o Mutirão do Jovem Aprendiz. Serão ofertadas vagas para jovens aprendizes em várias áreas do setor de serviços.

O evento acontece das 8h às 13h, na Agência do Trabalhador em Curitiba.

O Mutirão é uma parceria da Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade (SETR), Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado no Paraná (Seac/PR), Sindicato dos Empregados e Empresas de Asseio e Conservação (Siemaco), Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de obra e de Trabalho Temporário do estado do Paraná (Sindeprestem/PR) e Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e de Entrega de Avisos no Estado do Paraná (Sineepres/PR).

Serviço:

Mutirão do Jovem Aprendiz

Data: 25/08 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Agência do Trabalhador de Curitiba – SINE

End.: Rua Pedro Ivo, 503 – Centro – Curitiba.