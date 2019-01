Na BR-277, radar flagra caminhonete a 117 km/h em ultrapassagem proibida

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou nesta sexta-feira (11) o motorista de uma caminhonete Volkswagen Saveiro que, além de estar acima da velocidade máxima permitida, fez uma manobra de ultrapassagem em local proibido pela sinalização.

O flagrante, gravado em vídeo com um radar portátil da PRF, foi feito na BR-277, em Porto Amazonas.

Na imagem, o veículo, que transitava da região de Curitiba sentido Campos Gerais, ultrapassa um motociclista no final de uma curva, a 117 km/h.

A velocidade máxima sinalizada no local, que é um trecho de pista simples da rodovia, é 100 km/h.

O motorista receberá pelos Correios duas notificações de infração de trânsito. Uma, por ultrapassagem em local proibido (R$ 1.467 e sete pontos na carteira de habilitação). Outra, por transitar em velocidade até 20% superior à máxima permitida (R$ 130, quatro pontos).

Nos dez primeiros dias de 2019, entre 1º e 10 de janeiro, as equipes da PRF capturaram imagens de 9.983 veículos que transitavam acima do limite máximo de velocidade no Paraná.

As multas por excesso de velocidade chegam a R$ 880, nos casos de veículos flagrados mais de 50% acima do limite máximo. Neste caso, os motoristas autuados respondem ainda a processos de suspensão da carteira. O prazo dessa suspensão varia de dois a oito meses.