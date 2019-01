Na contramão de Doria, Covas troca secretários e acena ao campo progressista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Bruno Covas (PSDB) nomeará mais três secretários e fez sinalizações ao campo progressista e também a áreas do PSDB que perderam espaço, de olho na reeleição em 2020.

Covas se posiciona na tentativa de ocupar o espaço que o ex-governador Márcio França (PSB) ocupou durante as eleições, ao mesmo tempo que sinaliza para facções do tucanato que foram escanteadas pelo governador João Doria (PSDB). O governador, por outro lado, se aproximou de Bolsonaro e se diz antiesquerda.

O prefeito calcula que o campo à direita terá concorrentes de peso, ligados à onda bolsonarista, e tenta ocupar o espaço do ex-governador que, apesar da derrota na tentativa de se reeleger, venceu Doria na capital paulista. Covas não foi à posse de Doria no governo estadual, mas dias depois ambos fizeram agenda juntos em que o governador classificou a parceria de ambos como indissolúvel.

A principal troca feita por Covas é a de André Sturm, na Cultura, pelo produtor cultural Alê Youssef. Dessa maneira, sai um secretário suspeito de irregularidades e com relação turbulenta com movimentos sociais e entra um dos principais articuladores do carnaval de rua paulistano.

A mudança é acompanhada também da entrada do deputado estadual Carlos Bezerra (PSDB), ligado aos direitos humanos e da ala mais à esquerda do tucanato -ele não conseguiu se deputado federal e deixaria a Assembleia Legislativa em março, quando termina o mandato. A presença de Bezerra na gestão municipal também é um aceno ao Geraldo Alckmin, próximo do deputado.

O deputado federal Ricardo Tripoli (PSDB) deve assumir o cargo secretário executivo voltado ao relacionamento com o governo federal. Ele tentou uma vaga no Senado, sem sucesso. Ex-líder do PSDB na Câmara, Tripoli é ativista na área ambiental, em um momento que a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem relação turbulenta com a área.

Antes disso, Covas havia nomeado para a Educação o ex-titular da pasta da mesma área na gestão França, João Cury Neto. Ele havia sido expulso expulso do PSDB por aliados do atual governador João Doria (PSDB). A troca de Alexandre Schneider por Cury visava atrair França, virtual concorrente do prefeito na disputa. França tentou a reeleição ao governo no ano passado, mas foi derrotado por Doria em disputa acirrada de segundo turno. O aceno foi bem visto pelo ex-governador.

O vinda de Mauro Ricardo, nome ligado ao senador José Serra (PSDB), para a secretaria de Governo é mais uma aproximação de Covas do tucanato tradicional.

CULTURA

À reportagem, Sturm disse que já havia feito o pedido de sua exoneração antes das eleições de 2018, mas permaneceu na cadeira a pedido de Bruno Covas, até ser comunicado da demissão nesta segunda. "Trabalhar com governo é algo muito desgastante, há muita burocracia", diz.

André Sturm é alvo de uma investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que abriu inquérito para apurar se houve improbidade administrativa do secretário no rompimento do contrato entre a prefeitura e o Instituto Odeon, organização que administrava o Theatro Municipal paulistano.

Sturm assumiu a pasta vindo da direção do Museu da Imagem e do Som, cujo público havia ampliado de 40 mil (em 2009) para 446 mil (2016), com populares mostras interativas. Também ficou marcado por seu trabalho à frente do Cine Belas Artes.

Mas sua gestão foi marcada por uma série de desgastes. Logo que assumiu, há dois anos, viu um contingenciamento de 43,5% no orçamento da pasta. E seguiram-se protestos da classe artística.

No Carnaval daquele ano, houve uma marcha contra a organização da festa, a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, e a dispersão pela PM com bombas de efeito moral na praça Roosevelt.

Quatro meses depois, divulgou-se áudio em que Sturm ameaçava "quebrar a cara" de um gestor cultural durante reunião na zona leste. Logo na semana seguinte, um grupo de 70 manifestantes invadiu o 11º andar do edifício onde funciona a secretaria, um ato em que se pedia a saída de Sturm da pasta.