Na despedida de Paquetá, Flamengo encara motivação do Atlético-PR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo encara o Atlético-PR neste sábado (1º), às 19h, no Maracanã, sem pretensões na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca já está com a vice-liderança assegurada e tem como principal atração a despedida de Lucas Paquetá.

O meio-campista acertou transferência para o Milan em outubro e fará, neste sábado, sua última partida pelo clube que o revelou. Ele, inclusive, volta ao time titular depois de cumprir suspensão na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 0.

“Conversei com minha esposa e minha mãe que estou com medo de deixar o Flamengo, uma sensação que nunca vivi. Tenho amor a essa camisa e sempre fui feliz jogando aqui. Saio com aquela dorzinha de deixar a minha casa. Sabe? Mas com a certeza de que um dia voltarei”, disse Paquetá em entrevista coletiva.

“São lembranças muito boas do meu primeiro dia entrando no CT para fazer teste com o professor Mauro Felix. E toda uma história construída”, completou.

Sobre a partida deste sábado, último ato seu no Maracanã antes da despedida, disse que é o momento de ganhar mais três pontos para o Flamengo.

“Não me preocupo com chorar ou não. Apenas em viver o dia da melhor maneira possível. Dar o meu melhor, fazer a alegria da torcida e agradecer muito”, completou.

A partida, no entanto, tem um valor maior para o Atlético-PR. A equipe ocupa o sétimo lugar, com 54 pontos, e tem chance de terminar o campeonato com uma vaga na Libertadores assegurada. Para isso, tem de derrotar os cariocas e torcer para o Atlético-MG (sexto colocado, com 56 pontos) não vencer o Botafogo no mesmo horário, em Belo Horizonte.

Ao mesmo tempo em que tem um importante confronto no Maracanã, o Atlético-PR pode ter alguns jogadores poupados por também estar na disputa da final da Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, a equipe dirigida por Tiago Nunes enfrenta o Junior Barranquilla na primeira partida da decisão. O campeão do torneio continental também ganha vaga na Libertadores de 2019.

A Copa Sul-Americana é, inclusive, o motivo para as dúvidas na escalação do Atlético-PR. O time rubro-negro teve pouco tempo de preparação, pois a partida contra o Flamengo foi antecipada para sábado por causa de uma coincidência de local com o duelo entre Fluminense e América-MG, que se enfrentam no domingo também pelo Brasileiro.

“Para nós, foi ruim o jogo ser antecipado porque temos pouco tempo de recuperação. Nós temos que ter o foco total e ainda temos a crença de buscar a vaga na pré-Libertadores pelo Brasileiro”, afirmou Tiago Nunes, referindo-se ao prazo de três dias de descanso desde o triunfo sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (28), no Maracanã.

O treinador tem seus principais jogadores disponíveis para o confronto, mas a definição da escalação só deve sair momentos antes da partida. Do lado do Flamengo, a única dúvida está no ataque porque Vitinho sofreu uma torção no tornozelo durante os treinos da semana. Se não puder atuar, Berrío deve ser seu substituto.

FLAMENGO

César; Pará, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá; Uribe, Vitinho (Berrío). T.: Dorival Júnior

ATLÉTICO-PR

Santos; Rossetto, Léo Pereira (Wanderson), Zé Ivaldo, Renan Lodi; Bruno Guimarães, Wellington, Raphael Veiga, Nikão (Marcinho); Pablo (Bergson), Rony (Marcelo Cirino). T.: Tiago Nunes

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)