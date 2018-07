Na hora de comprar, veja dicas para identificar o padrão do imóvel

Da redação

A tomada de decisão de qualquer comprador ou inquilino na hora de investir em um novo imóvel passa por várias etapas. Uma delas - e talvez a principal - é definir o padrão do imóvel desejado. No caso dos imóveis comerciais, a exigência e a cautela são ainda maiores, porque diversos fatores precisam ser minuciosamente analisados, já que o êxito de um novo negócio pode estar ligado ao tipo de imóvel que irá recebê-lo.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que monitora os números do mercado imobiliário em grandes cidades brasileiras, o preço de venda e locação de imóveis comerciais tem caído nos últimos meses.

No relatório mais recente, divulgado em abril de 2018, o preço médio de venda registrou queda de 0,06% e para locação a queda foi de 0,44%. Mas a tendência é de que este movimento se inverta até o fim do ano.

O preço do imóvel a ser adquirido ou alugado certamente é uma preocupação dos compradores e inquilinos. Mas quando se busca um imóvel de determinado padrão, especialista da área imobiliária lista quais itens devem ser observados, além do preço e localização dos empreendimento.

O que avaliar antes de fechar o negócio

1. Localização e potencial de valorização

A localização do imóvel é a primeira e mais importante das dicas, principalmente no caso de imóveis de perfil comercial. Um imóvel só pode ser considerado de alto padrão se o bairro ou região onde ele está localizado também possui essa característica. É preciso considerar o perfil da vizinhança (tanto as outras salas comerciais quanto os moradores da região), a circulação de pessoas em diferentes horários do dia (que afeta diretamente o sucesso de um negócio) e a infraestrutura urbana (facilidade de acesso, iluminação, transporte público, etc.).

Ciente dessas características, o comprador ou inquilino deve estar atento também ao potencial de valorização do imóvel, visto que seu investimento deve agregar valor ao patrimônio da empresa. “Priorizar regiões que oferecem vocação para crescimento de imóveis corporativos novos pode ser uma excelente escolha, porque as grandes empresas tendem a acompanhar este movimento procurando se estabelecer sempre nestas regiões mais valorizadas, que agregam uma imagem positiva para seus negócios”, afirma Tarik Faraj, sócio fundador da TRK Imóveis (www.trkimoveis.com.br), imobiliária de Brasília especializada em imóveis de alto padrão

2. Design, Certificações e Características

Imóveis corporativos de alto padrão geralmente não estão associados a um modelo de arquitetura muito simples. A beleza e a sofisticação de um trabalho arquitetônico mais elaborado não apenas chamam mais atenção dos clientes, como agregam valor ao imóvel em questão. “Características como ter mais de 700m2, uma vaga de garagem para cada 30m2, heliponto, piso elevado e elevadores de alta performance fazem com que um imóvel corporativo seja considerado AAA ou triple A” Afirma Tárik Faraj da TRK Imóveis, Certificações de sustentabilidade e eficiência construtiva são sempre consideradas neste tipo de imóvel.

3. Profissionais qualificados

Quem é leigo no assunto poderá encontrar dificuldades em avaliar tantos aspectos na hora de escolher um novo imóvel corporativo. Por isso, a relação de conhecimento e confiança com os profissionais envolvidos no processo de aquisição ou locação de um imóvel corporativo é fundamental. A multidisciplinaridade de conhecimentos como estudos de layout e implantação, conhecimento de mercado imobiliário e conhecimento de características técnicas construtivas são fundamentais

Buscar a experiência de quem é especializado no assunto é altamente recomendável, desde os corretores de imóveis que vão auxiliar na escolha do imóvel de acordo com o perfil desejado, até as referências do arquiteto que assina a obra do imóvel, quando já escolhido, e a reputação da construtora que a desenvolveu.

“Nós entendemos que escolher um imóvel corporativo, além de envolver muitos fatores técnicos complexos pode ser muito mais do que um mero investimento ou troca da sede de uma empresa e se tornar um divisor de águas, tanto nos negócios quanto na vida de quem opta por ele e, por isso, prezamos pela relação de absoluta confiança e segurança na nossa consultoria”, finaliza Tarik Faraj, da TRK Imóveis