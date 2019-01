Na internet, PSDB do Paraná ignora nova prisão de Beto Richa

Redação Bem Paraná

A julgar pela página oficial do PSDB do Paraná, o partido anda meio parado, para dizer o mínimo. A última atualização do site foi em 4 de outubro, com a publicação de um artigo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano.

Sobre a segunda prisão do ex-governador Beto Richa – que até há pouco tempo presidia a legenda no Estado – nenhuma linha na página dos tucanos paranaenses. Também não há qualquer menção ao fato do ex-governador ter se afastado da direção da sigla depois de não conseguir se eleger senador.

No Facebook, a última postagem da página do PSDB paranaense é justamente um vídeo de Richa, datado de 2 de outubro, durante a campanha eleitoral, com ele se defendendo ainda da primeira prisão, em 11 de setembro de 2018, na Operação Rádio Patrulha, que investiga fraude em licitações para obras em estradas rurais.

No twitter do partido, a última publicação também é um vídeo de 17 de setembro, com Richa falando sobre sua primeira prisão.

