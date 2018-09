Na TV, Ratinho Jr adota discurso de oposição a Richa e contra-ataca Arruda

Redação Bem Paraná

Após a prisão do ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa, o candidato do PSD ao governo, deputado Ratinho Júnior, adotou de vez em sua propaganda eleitoral um discurso de oposição. No programa levado ao ar na tarde de hoje, a campanha de Ratinho Jr não economiza nas críticas à política de segurança da administração tucana.

O programa destaca que o Paraná tem apenas um policial para cada 700 habitantes, e que por falta de efetivo “250 cidades não possuem delegado”. Aponta ainda que “somos o estado com a maior superlotação de delegacias” e que dos “catorze novos presídios prometidos pelo último governador, a maioria não saiu do papel”. A estratégia de Ratinho Jr é clara. Descolar-se de Richa, de quem foi secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano entre 2013 e 2017.

Ao mesmo tempo, a propaganda de Ratinho Jr elevou o tom das críticas ao candidato do MDB, deputado federal João Arruda. Só que nesse caso, o candidato do PSD usa a tática do “bate e esconde a mão”. Ao invés de usar o horário eleitoral da propaganda para o governo, ele utilizou o espaço dos candidatos a deputado estadual. Repetiu três vezes uma inserção que aponta que “o candidado do Temer votou duas vezes a favor de Temer e dos corruptos”, exibindo vídeo em que Arruda vota cotra o pedido de abertura de investigação contra o presidente da República, na Câmara Federal.

Assista o programa de Ratinho Júnior abaixo: