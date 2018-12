Na 'vibe do verão', Atitude 67 lança E.P. 'Praia 67'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Uma série de músicas totalmente pensadas para o verão". É assim que Pedrinho, um dos vocalistas do atitude 67, define o novo E.P., "Praia 67", lançado nas plataformas digitais e no YouTube nesta sexta-feira (14).

O novo trabalho foi gravado na Prainha, no município de Saquarema (RJ), em um clima intimista, com o pé na areia e o vento no rosto, com um cenário naturalmente varonil. "As composições das músicas, os arranjos, tudo foi pensado para esse clima de férias e de verão, que já é bem cultural do brasileiro", comenta o músico.

Conhecidos pelo sucesso de "Cerveja de Garrafa" e "Saidera", a banda em quatro novas composições: "Solteirô", "Abacagin", "Nuvem" e "A gente se pá", a única que não é 100% autoral do grupo. A primeira do E.P., "Solteirô", foi inspirada em um colega dos músicos. "É sobre aquele momento que você acaba de se apaixonar e vai precisar largar a vida de solteiro", explica Leandro, também vocalista da banda.

"Nuvem" foi uma composição conjunta do grupo todo, a primeira vez em que todos os seis integrantes participam do processo de criação de uma mesma canção. "Eu escrevi o refrão durante um voo enquanto acompanhava o formato das nuvens no céu. No meio dos compromissos profissionais, acabei não terminando. Fizemos uma viagem para o litoral do São Paulo e aí, todos juntos, chegamos a um resultado final. Foi muito legal porque cada um contribuiu de uma maneira diferente", completa Pedrinho.

Não está no plano gravar novos clipes além do ao vivo. "As gravações já estão muito saborosas de ver. Mas se sentirmos necessidade, faremos outros clipes também", diz o vocalista.

O trabalho é o segundo de uma "série" com cinco "episódios" -o primeiro, "Laje 67", foi lançado em setembro deste ano. "Ao invés de lançarmos um produto com 15 músicas por ano, como a maioria dos artistas fazem, nós fracionamos em pequenos episódios, como uma temporada de série", diz Pedrinho.

Os lançamentos veem em um mês agitado: eles seguem a agenda de shows direto, sem dias para folgas. "Descansar, jamais. Só depois do carnaval!", brinca Pedrinho, lembrando da apresentação que o grupo fará em Campo Grande (MS), cidade de origem do sexteto, no dia 22 de dezembro.