Na volta aos trabalhos, Assembleia faz homenagem a Bernardo Carli

A Assembleia Legislativa do Paraná retomou seus trabalhos no plenário nesta quarta-feira (1). E na abertura dos trabalhos, foi feita uma homenagem ao deputado Bernardo Ribas Carli, que morreu em um acidente aéreo no dia 22 de julho. A aeronave em que ele estava caiu na área rural do município de Paula Freitas, região Sul do Estado, matando também dois pilotos que estavam a bordo.

Imagens do deputado foram mostradas no painel da Assembleia.