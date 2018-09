Nadson pode ser a quinta baixa do Paraná contra o Vasco

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube volta a campo na próxima segunda-feira (dia 1º), quando recebe o Vasco na Vila Capanema. O técnico Claudinei Oliveira já tem quatro desfalques confirmados e pode acumular uma quinta baixa.

O meia Nadson sente dores no tornozelo desde a última partida e ainda não participou dos treinamentos da semana. Ele é dúvida para a partida.

Os zagueiros René Santos e Rayan estão suspensos pelo terceiro amarelo. Completam a lista de desfalques os laterais Junior e Igor, em recuperação. Os dois já não enfrentaram o Atlético-PR, no último domingo.

MUDANÇAS

O técnico Claudinei Oliveira avisou que pretende mudar radicalmente o estilo de jogo do Paraná nas próximas rodadas. Contra o Atlético-PR, ele tentou “propor o jogo” utilizando jogadores técnicos no meio-campo. O esquema tático foi o 4-2-3-1. A linha de três tinha Caio Henrique (direita), Nadson (centro) e Silvinho (esquerda).

Na entrevista coletiva pós-jogo, Claudinei citou o ponta Deivid como provável titular e destacou a força do jogador. Segundo treinador, a ideia é adotar um estilo reativo a partir de agora, com mais jogadores de força física e velocidade.

Seguindo essa linha, Caio Henrique deve perder lugar na equipe para Deivid. E o substituto para a vaga de Nadson é um mistério. Se for manter o 4-2-3-1, o mais cotado seria Maicosuel. No entanto, Claudinei pode voltar ao esquema 4-1-4-1, com Jhony Douglas como único volante. Nesse caso, Leandro Vilela e Alex Santana teriam mais liberdade ofensiva e jogariam na linha de quatro (com Silvinho e Deivid abertos, como extremos).

Na defesa, os zagueiros Cleber Reis e Jesiel são os substitutos imediatos. Nas laterais, Mansur segue na esquerda e o volante Wesley Dias deve continuar improvisado na direita.

Com isso, a provável escalação para segunda-feira é Richard; Wesley Dias; Cleber Reis, Jesiel e Mansur; Leandro Vilela e Alex Santana; Deivid, Maicosuel (Jhony Douglas) e Silvinho; Ortigoza.