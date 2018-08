Nadson sofre lesão e Maicosuel será titular no Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O meia Nadson, 29 anos, sofreu uma lesão muscular e vai desfalcar o Paraná Clube contra o Botafogo, neste domingo (dia 12), na Vila Capanema. O técnico Rogério Micale já antecipou que a vaga dele ficará com o meia Maicosuel, 32 anos.

Nas demais posições, o time pode ser o mesmo que perdeu para o Ceará, no último domingo. No entanto, o volante Leandro Vilela pode perder a vaga para Alex Santana.

Com isso, a provável escalação para domingo é Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana), Torito González e Maicosuel; Silvinho, Rodolfo e Rafael Grampola.

Segundo Micale, Maicosuel pode jogar como meia centralizado ou também como extremo (meia ofensivo pelo lado do campo). “Ele tem capacidade de executar as duas, mas hoje pela falta de lastro físico, eu vejo ele mais centralizado, para não ter tanto comprometimento na marcação. Agora, é um jogador que também pode jogar pela extrema. São duas opções que ele nos dá e, de acordo com a circunstância da partida, ele pode jogar pelos lados”, afirmou o treinador.

O técnico confirmou a escalação de Maicosuel contra o Botafogo. “Ele será titular, pois veio para ser. A nossa intenção é que ele inicie o jogo”, declarou Micale.