Namorado de George Michael diz que o odeia nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namorado do cantor George Michael, morto em dezembro de 2016, usou as redes sociais para criticar o antigo membro da banda Wham! neste sábado (4).

Fadi Fawaz, 45, que esteve em um relacionamento com Michael de 2011 até sua morte, surpreendeu seus seguidores ao escrever que odeia o britânico. "George, eu odeio você."

Ele ainda insistiu na teoria de que Michael teria se matado. "Como eu posso ficar desapontado com alguém que colocou um fim à própria vida? Se alguém é capaz de fazer isso consigo mesmo, pode fazer coisas piores a outras pessoas", disse.

Quatro dias antes, porém, sua conta no Twitter informou aos internautas que o email de Fawaz havia sido hackeado, embora Fawaz não tenha desmentido os comentários sobre Michael.

De acordo com médicos legistas, o cantor morreu de causas naturais, devido a doenças cardíacas e a uma doença no fígado. Foi o namorado quem encontrou seu corpo na casa em que moravam na Inglaterra

O tabloide britânico The Sun publicou, no fim de julho, que um primo de Michael afirmou que o artista não havia deixado nada de sua herança para o namorado, nem a propriedade na qual viviam juntos.

O testamento cita as duas irmãs do cantor como principais herdeiras, além de alguns funcionários e doações.

Rumores afirmam que a relação de Fawaz com a família de George Michael não era boa: o namorado teria sido proibido de ir até mesmo ao funeral do cantor. No dia da celebração, porém, ele esteve presente.