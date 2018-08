Nando Reis retorna a Curitiba no sábado com show intimista

Redação Bem Paraná com assessoria

Mesmo com mais de 30 anos de carreira, Nando Reis vem se reinventando e mostrando que a música brasileira de qualidade permanece viva e pulsante em suas veias. Renovando-se a cada temporada e mostrando saber plenamente fazer uso de sua incrível criatividade artística, seja como músico ou compositor, Nando Reis retorna a Curitiba no sábado, dia 11 de agosto, com seu novo show “Nando Reis - Voz e Violão”. Com realização da Prime, a apresentação desplugada acontece no Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), a partir das 21h15.



A ideia da turnê é apresentar as canções bem como foram concebidas. Com uma atmosfera totalmente intimista, seus ávidos fãs, que não se concentram em apenas uma geração, podem esperar uma apresentação emocionante. No palco, somente o artista empunhando seu violão, combinando a doce vibração das cordas com sua voz e algumas batidas no instrumento, que funciona às vezes de percussão.

Os dois encontros são marcados pela poesia de Nando e a força de seu violão. O repertório é recheado de sucessos consagrados como “All Star”, “Diariamente”, “Espatódea” e “Relicário”. Além disso, versões de seus clássicos também marcam presença como “Luz dos Olhos”, “O Segundo Sol”, “Quem Vai Dizer Tchau” e “Nos Seus Olhos”.



SERVIÇO:

NANDO REIS – Turnê ´Nando Reis - Voz e Violão ´

Quando: 11 de agosto de 2018 (Sábado)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

Abertura do Teatro: 20h15 / Início do show: 21h15

Duração do show: cerca de 120minutos

Ingressos: variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$210,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vermelha - R$210,00 (inteira) e R$110,00 (meia-entrada);

Plateia Azul - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Plateia Amarelo - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada);

Plateia Roxo - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada);

Plateia Laranja - R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

Plateia Rosa - R$140,00 (inteira) e R$75,00 (meia-entrada);

Plateia Verde - R$130,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

CLUBE PRIME possui 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Já está incluso o valor de R$6,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

***É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Não serão aceitos cheques, apenas dinheiro e cartões de débito e crédito Visa, Mastercard, Dinners e RedeShop – parcelamento em até 3x

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação -de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 12 às 21 horas) e também pelo site (www.ingressos.tguaira.pr.gov.br/bilheteria/vendainternet).

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283/ www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime