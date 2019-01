'Não é uma candidatura de partido', diz Barros sobre disputa pela presidência da Câmara

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

Candidato à presidência da Câmara Federal, o deputado paranaense e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), afirma que entra na disputa de forma "avulsa", sem apoio formal de partidos ou blocos, e diz apostar na sua experiência para conduzir as votações das reformas tributária e da previdência. Deputado pelo sexto mandato, Barros é marido da ex-governadora Cida Borghetti (PP) e além de ministro da Saúde do governo Temer, foi relator do Orçamento, líder e vice-líder dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma.

Leia mais no Blog Política em Debate