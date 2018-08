'Não sei se a intimidade vai atrapalhar', diz Xuxa sobre trabalho com namorado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel, 55, acabou de voltar de uma viagem pelas ilhas Maldivas e já iniciou os preparativos para a quarta temporada do Dancig Brasil, reality de dança que volta ao ar em setembro na Record.

A apresentadora comandará a temporada ao lado do namorado Junno, 54, com quem está junta há seis anos, mas mostrou receio sobre trabalhar com dele.

"Tenho certeza de que ele vai se cobrar muito e eu não sei se a nossa intimidade vai atrapalhar ou ajudar", disse Xuxa em evento na Espaçolaser, marca da qual é sócia. A apresentadora também falou que, por já ter se apresentado com Sérgio Marone e Leandro Lima, o público deve cobrar uma postura de Junno.

"Acho que vai ser inusitado, diferente, e talvez com algumas surpresas", contou. "Muita coisa pode rolar. Espero que sejam surpresas boas." O fato de ser ao vivo também é uma preocupação dela. "Ju fala muito palavrão. Tenho medo porque se alguma coisa muito legal acontecer, vai sair um palavrão, que é como vírgula para ele."

Apesar disso, ela diz que ambos estão animados e que não sabe o que esperar, já que nunca trabalharam juntos. "Só espero que ele se dê bem", disse. "Ele vai ter que falar nomes de músicas em inglês e ele, no inglês, é horrível", aproveitou para brincar.

Xuxa também falou sobre a relação com o namorado, com quem comemorou uma lua de mel nas Maldivas nos últimos dias - apesar de não estar casada - e a admiração que ele tem por ela. "Tudo o que eu faço ele acha lindo. Ele fala 'Cara, você é a maior apresentadora do país. [..] Como vai ser? Trabalhar com você é uma honra, eu não posso fazer nada errado'."

A apresentadora ainda afirmou que o namorado é estourado e que não hesita em "bater de frente" quando escuta algo que não gosta.

Além de Xuxa, também estava no evento da Espaçolaser a irmã do surfista Gabriel Medina, Sofia. Ela comentou que quer seguir os passos do irmão, apesar das dificuldades do surfe feminino conseguir patrocinadores. Questionada sobre se o irmão dançaria algum dia no Dancing Brasil, ela respondeu que 'Ele dança bem, mas é muito tímido."

Xuxa afirmou que os esportistas têm dificuldades com a dança por conta das diferenças entre treinos e ensaios, mas afirmou que tem vontade de fazer uma temporada especial, apenas com atletas.

Na 4ª temporada do Dancing Brasil, estarão participando artistas como Camila Rodrigues, Nizo Neto, Pérola Faria, Allan Souza Lima, a cantora Lu Andrade, o ex-jogador de futebol Amaral e o humorista Oscar Filho.

ADRENALINA

Na ocasião, Xuxa também falou sobre suas atividades esportivas fora das telas. "Eu adoro adrenalina. Correr de carro, moto, pular de lugares... Aquele frio na barriga é muito bom, chego a chorar de emoção quando eu faço essas coisas."

No último aniversário, quando a filha Sasha a perguntou o que ela queria de presente, ela pediu que a filha pulasse de paraquedas com ela. Ela lembrou de vezes em que convidou a filha, ainda menor de idade, para fazer uma tatuagem e afirmou que é "totalmente diferente das outras mães."

Em 2015, Xuxa saltou de paraquedas com o premiado paraquedista Sabiá, e teve aulas de surfe com Gabriel Medina. "Foi a pior coisa que eu fiz, não consegui ficar em pé nem na areia."