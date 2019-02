Não vou estacionar um jipe com um cabo na frente do Supremo, diz Kajuru

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, de anular a manobra do plenário do Senado pelo voto aberto na eleição para a presidência da Casa e determinar que a votação seja secreta tem provocado reações diversas dos senadores.

"Amanheci com meu coração clamando por rebeldia, mas não vou estacionar um jipe com um cabo na frente do Supremo", disse o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), numa referência à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, que já disse que bastavam "um cabo e um soldado" para fechar o STF.

Já o senador Plínio Valério (PSDB-AM) defende que seus pares descumpram a determinação do voto secreto.

"Temos uma oportunidade de mostrar independência e não cumprir essa decisão monocrática do ministro Toffoli. Vejo esse episódio como uma oportunidade do Senado mostrar ao país que sabe e entende o seu tamanho", afirmou.