Nas férias, bruxas se mudam para os Faróis do Saber

As bruxas da Casa Encantada do Bosque Alemão, no Vista Alegre, não tiram férias. Durante o período de recesso escolar, que vai até 2 de agosto, prometem divertir e encantar crianças e adultos com uma programação especial. Nos 12 Faróis do Saber, localizados em praças, haverá atividades culturais e recreativas abertas à comunidade.

Na Casa Encantada, a Hora do Conto, protagonizada pelas professoras da rede municipal, fantasiadas de bruxas, é realizada de terça-feira a domingo, às 11h, 14h e 16 horas. Aos fins de semana, além da contação de histórias, são programadas atividades especiais. Neste sábado (21/7), por exemplo, haverá camarim de pintura para as crianças, das 11h30 e 13h30, e no domingo, encontro com a escritora infantojuvenil Delma Maria Lucchin.

Já no dia 28 de julho (sábado), das 14h às 16 horas, será realizada a atividade “Uma tarde com a Boneca Emília, de Monteiro Lobato”, com brincadeiras que homenageiam um dos mais importantes escritores da literatura infantil do Brasil. No domingo, às 14h e 16h, tem o projeto Libras no Bosque, com tradução das histórias contadas pelas bruxas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Nos Faróis do Saber Antônio Machado, Aristides Vinholes e Gibran Khalil os destaques serão as sessões de filmes infantis, enquanto em outras unidades serão realizadas oficinas de quadrinhos, massinha, violão e haicais. Quem quiser aproveitar o tempo livre para aprender, o Farol do Saber São Pedro e São Paulo oferecerá cursos de informática básica.

Contações de histórias e mediações de leitura também serão realizadas. “Os Faróis do Saber, da Rede Municipal de Ensino, são ótimas opções durante o recesso escolar para crianças e adultos”, afirma Christiane Martins, da gerência de Faróis do Saber e Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Levar para casa

Quem for até os Faróis do Saber também poderá fazer empréstimos de livros e usar gratuitamente os computadores com acesso à internet. Para levar o livro para casa é necessário ter um cadastro em qualquer biblioteca da Prefeitura. Basta apresentar um documento pessoal e comprovante de endereço. Se o leitor for criança e não tiver o documento de identidade, é preciso mostrar a certidão de nascimento.

Para conhecer os títulos que podem ser levados para casa, é só consultar o acervo online, disponível na internet. O usuário deve entrar no site www.cidadedoconhecimento.org.br e digitar o nome do livro ou do autor. O sistema informa em quais bibliotecas o livro está disponível.

Acesso à internet

Para usar os equipamentos é preciso fazer o cadastro, apresentando um documento de identidade e comprovante de residência. O tempo é limitado a uma hora por pessoa. É possível agendar horário ligando para agente de leitura responsável em cada unidade.