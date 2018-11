Nasi retorna a Curitiba para fazer show especial com o Relespública no Joker's

Redação Bem Paraná com assessoria

“Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade” e outros sucessos da banda paulista Ira! serão lembrados por Nasi - um de seus fundadores – no próximo sábado dia 13 de outubro, a partir das 23 horas no Jokers (R. São Francisco, 164 – Centro Histórico). Na ocasião, o cantor e compositor será acompanhado pela banda Relespública fazendo uma conexão roqueira e revivendo uma antiga parceria entre eles. No repertório, além de sucessos do Ira!, Nasi e o power trio curitibano vão apresentar um repertórios com grandes sucessos do rock nacional e internacional que influenciaram suas carreiras musicais como The Who, The Kinks, The Yardbirds, Small Faces entre outras.

Na véspera do feriado, quinta-feira, dia 11 de outubro, o Jokers promove a tradicional festa Funk You!, a partir das 23 horas, com os Djs Schasko e Murillo Mongelo comandando a pista com muito Funk, Soul, Black 100% vinil.

FeIRAdo no Jokers. Serviço: Show com Nasi (Ira!) e a banda Relespública. Sábado, dia 13 de outubro, a partir das 23 horas, no Jokers (Rua São Francisco, 164 - Centro Histórico). Ingressos R$30 (antecipado). Informações e reservas: (41) 33 24-2351.

Funk You – festa com discotecagem dos Djs Schasko e Murillo Mongelo com Funk, Soul, Black 100% vinil. Quinta-feira, dia 11, a partir das 23 horas. Ingressos R$20 (antecipado). Na hora R$30.