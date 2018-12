Natal com rock n´roll? Curitiba tem

Da redação

Tempo de Natal é para passar em casa, com a família. Certo? Não necessariamente. Várias casas noturnas de Curitiba apostam nos dias natalinos e prometem muita diversão. para curtir O Bar Crossroads, referência na cena rock n’roll da capital paranaense, por exemplo, preparou mais uma edição da tradiconal festa natalina bem nos dias 24 e 25 de dezembro.

No dia 24, a partir das 23h, ocorre a 21ª edição do ‘Merry Rock Christmas’. O evento contará com o show das bandas Válvula Vapor, com o melhor do rock nacional, e Backstage, com um repertório repleto de Aerosmith, Bon Jovi, Queen, Guns N’Roses, entre outros. Os ingressos em pré-venda podem ser adquiridos pelo Sympla por valores a partir de R$40 por tempo limitado.

No quesito gastronomia, ambos o evento contará com um cardápio exclusivo, com opções de porções, pizzas, hambúrgueres e sobremesas, além de drinks e chopes artesanais. Destaque para a Ozzy’s Pizza (R$20), com massa artesanal preta, coberta por queijo, bacon e cogumelos. (também disponível na versão vegetariana); o God Save The Queen (R$25), que consiste em hambúrguer artesanal no pão cervejinha, tomate, alface americana, cebola roxa, cheddar e bacon; o P.I.G (R$20), composto por pão com bolinho de porco e muito queijo; e o Veggie Burger (R$25), com hambúrguer de grão de bico, alface, relish de tomate e creme gorgonzola. Já entre as porções, Costelinha de porco, cubos de alcatra, fritas com maionese e bacon, asinhas de frango empanado e salgadinhos de festa. Para a sobremesa, a dica é o Jacks Profiteroles (R$20), com profiterole recheado de sorvete de chocolate, coberto por calda de butterscotch e Jack Daniel’s.

Combos de vodca, whiski e espumantes para quem vai comemorar nos bares

As noites também contarão com combos promocionais, como o Combo Absolut + Schweppes Citrus (R$240); Absolut + Energético (5un) (R$300); Jack Daniel’s + Coca-Cola (4un) (R$34); Espumante Brut (R$95) e Espumante Moscate (R$495)l. Já entre os drinks, Gin Tônica (R$25), Jack & Coke (R$25) e Aperol Spritz (R$25), além de muito chope artesanal e cervejas da Heineken e Amstel, com valores a partir de R$10.

O Natal traz uma programação especial para o palco do Sheridan’s Irish Pub, a Rock Xmas. A casa tem festas nesta sexta, sábado, domingo e terça-feira, com destaques do rock e seus subgêneros. Só tem uma rápida pausa no dia 24. Serão 18 bandas no total, agitando o feriado prolongado.

A maratona roqueira começa em prol de uma boa causa. Na festa ‘Holy Night’, que acontece sexta-feira antes do Natal (21), todo o valor arrecadado na entrada será convertido em recursos para a UTI do hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Serão seis bandas que animam a noite, com abertura da casa às 18 horas e entrada a R$ 10. O evento também toma conta da casa vizinha, o Taco El Pancho - vale lembrar que o ingresso vale para o público circular pelos dois espaços. No dia 25, é a vez do ‘Então É Natal’.

A entrada é livre da abertura às 18 até as 20 horas, após R$ 10. O músico Beto Katz apresenta o projeto ‘Roberto & Carlos’, fazendo versões com pegada mais rock para canções de Roberto Carlos, um clássico desse feriado. A noite tem ainda Legião Urbana Cover Curitiba, que homenageia um dos maiores nomes do rock nacional.

Serviço

‘Merry Rock Christmas’

Ondel: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: segunda-feira (24/12), a partir das 23h

Quanto: a partir de R$40 (pré-venda)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/merry-rock-christmas--a-festa-de-natal-mais-rock-n-roll-de-curitiba__414480

Evento: https://www.facebook.com/events/217649302443870/

Então É Natal com Roberto & Carlos e Legião Urbana Cover Curitiba

Quando: Terça-feira, 25 de dezembro , Horário: 18h

Onde: Sheridans: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Reservas e informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br