Natal de Curitiba é apresentado na maior feira de turismo do Brasil

A segunda edição do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba é a principal atração do estande da capital paranaense na 46ª Abav Expo Internacional de Turismo, o maior evento do setor de viagens do Brasil. A mostra começou na quarta-feira (26/9) e vai até sexta (28/9), no Centro de Exposições Anhembi, em São Paulo.

O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, esteve no primeiro dia do evento e visitou o espaço de Curitiba. No estante de 54 metros quadrados, dentro da área da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), o Instituto Municipal de Turismo apresenta aos profissionais de viagens os espetáculos, as feiras e as atividades diárias gratuitas do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba. A programação, que também prevê uma decoração especial por toda a capital, irá ocorrer de 22 de novembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019.

A Proclamação do Natal, no Largo da Ordem (apresentação de luz e música que abre a programação no dia 22 de novembro); o tradicional Coral do Palácio Avenida; o Trem do Natal e a estreia da Parada de Natal do Batel fazem parte da temporada natalina da capital neste ano. Além disso, todas as dez Ruas da Cidadania da Prefeitura voltarão a ganhar um clima lúdico, com direito a árvores de Natal e uma série de apresentações de corais, encenações teatrais, presépios, shows e feiras.

Segundo a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, a participação de Curitiba na Abav Expo é importante para divulgar a capital entre os agentes de viagem, em especial a programação do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba. “O Natal é um momento importante para o fomento do turismo local”, justifica ela.

Tatiana conta que, no ano passado, 20% das pessoas que participaram da programação eram turistas. “E entre os turistas, 38% vieram para a cidade, principalmente, para assistir aos espetáculos do Natal”, conta.

Mercado Municipal

Denominado Lounge Curitiba, o espaço da capital na Abav Expo divulga ainda parques, museus e a gastronomia da cidade. “São dois setores no Lounge Curitiba: um para distribuição de material promocional e outro para capacitação dos agentes de viagem, que estão recebendo orientações de 15 a 20 minutos sobre os roteiros que os turistas podem fazer ao visitar a capital”, explica Adriane Vortolin, gerente de Turismo do instituto.

Outra atração turística da capital que está sendo apresentada é o Mercado Municipal. Os agentes de viagem que visitam o Lounge Curitiba recebem kits com um mapa do tradicional espaço da Prefeitura, bem como uma sacola com materiais de divulgação e brindes dos boxes e bancas do Mercado Municipal.

Até sexta-feira, a Abav Expo deve receber 23 mil agentes de viagens de todo o país. O evento reúne mais de mil marcas expositoras e os principais segmentos da cadeia global do turismo (destinos, hotéis, empresas áreas, companhias de negação, operadoras e serviços de apoio). A mostra é promovida pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav).