Natal do Bradesco terá participação do ator Beto Sargentelli

Redação Bem Paraná com assessoria

A produção do Natal do Bradesco está a todo vapor. Depois de confirmar as datas e o tema do espetáculo deste ano – Tempo de Sonhar – o Banco anuncia agora o ator Beto Sargentelli para contracenar com as crianças coralistas.

Premiado pelos últimos 3 anos consecutivos como melhor ator em teatro, Sargentelli já viveu Zezé di Camargo, em Dois Filhos de Francisco – O Musical, e participou de diversas produções teatrais líderes de bilheteria, como Mudança de Hábito, We will rock you – O Musical da banda Queen, Shrek – O Musical, A Família Addams, O Rei Leão, Mamma Mia!, entre outras mais de 20 peças. O ator, cantor, músico e arte-educador fará também uma participação especial no único episódio gravado no Brasil da série Black Mirror, do Netflix.

O Natal do Bradesco tem direção musical de Dulce Primo, direção criativa de Wado Gonçalves e produção da Aktuellmix. O espetáculo acontece de 30 de novembro a 16 de dezembro, sempre às sextas, sábados e domingos, das 20h20 às 21h, no Palácio Avenida em Curitiba.